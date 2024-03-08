Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! 7 ilde daha etkili olacak

08 Mart 2024 05:59 - Güncelleme : 08 Mart 2024 06:02

Son yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde gökyüzü kısmen ve yoğun bir şekilde bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney kısımları, Karadeniz bölgesi (Sinop ve Çorum haricinde), Doğu Anadolu'nun doğu ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölümleri yağış alacak.

Beklenen yağışlar çoğunlukla sağana yağış şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

8 İLDE ETKİLİ OLACAK!

Özellikle Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ile don olayının meydana gelmesi beklenmekte. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski bulunuyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma ) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma ) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Gelecek pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklık değerlerinin artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bekleniyor.