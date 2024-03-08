Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! 7 ilde daha etkili olacak
Meteoroloji'den alınan güncel bilgilere göre, cemrenin de düşmesiyle birlikte sıcaklık değerlerinde bir yükseliş gözlemlenirken, bu cuma için özel bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son analizlerine göre, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Antalya bölgelerinde yoğun yağışların olacağı öngörülüyor. İşte, 8 Mart tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere şehir şehir hava durumu...
Son yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde gökyüzü kısmen ve yoğun bir şekilde bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney kısımları, Karadeniz bölgesi (Sinop ve Çorum haricinde), Doğu Anadolu'nun doğu ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölümleri yağış alacak.
Beklenen yağışlar çoğunlukla sağana yağış şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
8 İLDE ETKİLİ OLACAK!
Özellikle Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ile don olayının meydana gelmesi beklenmekte. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski bulunuyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma ) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
KARS -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma ) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Son dakika hava durumu tahminleri il il 8 Mart 2024 | Bugün hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden İstanbula kuvvetli yağış uyarısı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Gelecek pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklık değerlerinin artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bekleniyor.