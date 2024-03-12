Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!  İstanbul, Ankara İzmir ve il il 12 Mart hava durumu

12 Mart 2024 07:04 - Güncelleme : 12 Mart 2024 07:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Mart Salı hava durumu raporunu paylaştı. Tahmin raporuna göre son 2 gündür güneşin yüzün gösterdiği İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik veriler yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceğine işaret ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12 MART HAVA DURUMU NASIL?

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kıyı Ege ile Marmara’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu