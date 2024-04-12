Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 12 Nisan il il hava durumu

12 Nisan 2024 07:25 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt haric) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'İn yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KARS 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

VAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin (Diyarbakır ve Siirt haric) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı