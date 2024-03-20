Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mart 2024 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, son hava tahmin raporunu yayımlarken ülke genelinde çok bulutlu yer yer sağanak yağış ve kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca bazı bölgelerde çığ düşmesine karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mart 2024 hava durumu..
Bugün hava nasıl olacak? Bugün kar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı 20 Mart 2024 hava durumu raporuyla bu soruların yanıtını verdi.
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelerde göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava genellikle yağmurlu ve sağanak yağışlı olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYONKARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUM
- BOLU °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARABÜK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
- VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçek, Yağışların kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, yağışların kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, yağışların batısında yerel kuvvetli yağmur doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı