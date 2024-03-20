Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mart 2024 hava durumu

20 Mart 2024 06:48 - Güncelleme : 20 Mart 2024 06:56

Bugün hava nasıl olacak? Bugün kar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı 20 Mart 2024 hava durumu raporuyla bu soruların yanıtını verdi.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelerde göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava genellikle yağmurlu ve sağanak yağışlı olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUM

BOLU °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçek, Yağışların kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU