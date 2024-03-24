Meteoroloji'den uyarı geldi: İzmir'i sağanak ve fırtına esir alacak! 

24 Mart 2024 23:54 - Güncelleme : 24 Mart 2024 23:54

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından açıklanan son tahmin raporuna göre, İzmir'de 25 Mart 2024 Pazartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, kuvvetli yağışın yol açabileceği su baskını, yıldırım, sel, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarırıken dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklama şu şeklilde:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.