Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol sınırda
14 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:36

Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol sınırda

Sınır ve sınır ötesi birliklerinde görev yapan Mehmetçiklere Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bayram sebebiyle moral ziyareti gerçekleştirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, yüksek teknoloji ile donatılmış; sınır, sınır ötesi birlikler ve üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilmiş yüksek teknoloji ile donatılmış sınır ve sınır ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Korg. Tokel, Bayraktar ve Akyol, Cizre’de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı’nda bulunan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi ve Irak’ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı Üs Bölgesi’ndeki askerlerle bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyaret sırasında Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, bölgedeki askeri personelle teknik istişarelerde bulundu.

Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol sınırda - 1. Resim


Bayram ziyaretinin sonraki durağında ise Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’na intikal edildi. Şırnak’ta 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile bir araya gelen Tokel, Bayraktar ve Akyol, burada birlik personeli askerler ve geçici köy korucuları ile bayramlaştı.

Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol sınırda - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail hava sahasını uçuşlara açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...