Metroda raylara atlayan kadın ‘ölmek istiyorum’ dedi

16 Ocak 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:11

Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, bir kadın intihar etmek için kendisini raylara attı.

Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmadı. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı.

"ÖLMEK İSTİYORUM"

Güvenlik görevlisinin trenin altında aradığı kadın trenin yanından çıkarak güvenlik görevlisine ‘ben ölmek istiyorum’ dedi.

İstasyondaki vatandaşlar da ‘değmez’ diyerek kadını vazgeçirmeye çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.