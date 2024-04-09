Mezarlıktaki sahte hocalar 'Kur'an' sınavına takıldı

09 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:43

Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri, mezar başında para kazanmak isteyen sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi.

SAHTE HOCALAR MEZARLIK DIŞINA ÇIKARTILDI

Denetimlerde elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi'ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

Sahte hocalardan biri olan Fadil Zaluk, yanlış okuduğu için mezarlık dışına çıkartıldığını ancak doğru okuduğunu iddia etti.

SAHTE HOCALARA DİKKAT

Ancak bir diğer ziyaretçi olan Coşkun Umay, denetimlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, sahte hocalara karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Mezarlıkta ziyaret gerçekleştiren İsmet Kocabey ise önceden kart verildiğini ancak şu anda böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ederek, kart verilmesinden yana olduğunu belirtti.