Meteoroloji ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar! 16 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sağanak ve fırtınanın etkili olacağı 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Bir haftadır kurak geçen hava yerini sağanağa ve fırtınaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınladığı güncel hava durumu raporunda; Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan illere sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Muğla ve Antalya için turuncu; Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için ise sarı kodlu alarm veren MGM, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
MGM'nin bu uyarısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
16 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde Turuncu Uyarı, 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu. Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
- Muğla
- Antalya
Sarı uyarı verilen illerimiz:
- Aydın
- Balıkesir
- İzmir
- Manisa
- Denizli
- Uşak
- Kütahya
- Afyonkarahisar
- Burdur
- Isparta
- Eskişehir
- Ankara
- Konya
- Karaman
Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun"
YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MGM'nin yayınladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise ülke genelinde görülecek sağanak yağışların bugün ve yarın etkisini sürdüreceği, 8 Mart Cuma gününden itibaren ise yavaş yavaş etkisini yitireceğini bildirildi.