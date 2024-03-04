Meteoroloji ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar! 16 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

04 Mart 2024 15:54 - Güncelleme : 04 Mart 2024 16:18

Bir haftadır kurak geçen hava yerini sağanağa ve fırtınaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınladığı güncel hava durumu raporunda; Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan illere sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Muğla ve Antalya için turuncu; Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için ise sarı kodlu alarm veren MGM, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

MGM'nin bu uyarısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

16 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde Turuncu Uyarı, 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu. Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:

Muğla

Antalya

Sarı uyarı verilen illerimiz:

Aydın

Balıkesir

İzmir

Manisa

Denizli

Uşak

Kütahya

Afyonkarahisar

Burdur

Isparta

Eskişehir

Ankara

Konya

Karaman

Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun"

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'nin yayınladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise ülke genelinde görülecek sağanak yağışların bugün ve yarın etkisini sürdüreceği, 8 Mart Cuma gününden itibaren ise yavaş yavaş etkisini yitireceğini bildirildi.