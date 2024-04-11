Milli değerler üzerinden oynana oyun yarım kaldı! Atılan yalan ortaya çıktı 

11 Nisan 2024 18:04 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:12

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Mutlu Kılıçaslan Kırşehir'de dini ve milli bayramlardan önce, Valilik bünyesindeki Özel İdare'nin Türk bayraklarını yenileyerek kontrol ettiğini ve hasar gören bayrakların yenilendiğini belirtti.

"BAKIMLAR DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada, şehit mezarlarındaki bayrakların eksik olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Şehit Aileleri Derneği olarak, şehit yakınlarıyla sürekli iletişim içindeyiz ve şehit mezarlarının bakımını düzenli olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitlik dışında yer alan mezarlarda da düzen ve tertipin olduğunu söyleyen Kılıçaslan, "İl merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde bulunan şehitlerin mezarlarında da eksiklik söz konusu değildir. Bayrak yenilemeleri de düzenli olarak yapılmakta. Propaganda ile ne yapılmak isteniyorsa bilinmeli ki; bu durum şehit ailelerini üzüyor. Şehitler üzerinden bu tür provokasyonların yapılmasının da karşısındayız" dedi.

'BAYRAK YOK' DENMİŞTİ!

Ramazan Bayramı'yla birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit piyade er Lokman Aksüngü ve şehit polis memuru Osman Demirci'nin mezarlarında Türk bayrağı olmadığı yalanı sosyal medya üzerinden atılmış ve milli duygular sömürülmüştü.