Minibüs 8 metrelik çukura düştü: Faciadan dönüldü!

04 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:59

Samsun'da minibüsün altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

8 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Kaza, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih M. (41) idaresindeki 55 AHC 094 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri (SASKİ) tarafından altyapı çalışması için yol ortasına açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazada, minibüs sürücüsü Fatih M. ile Saliha Ö. (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.