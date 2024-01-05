05 Ocak 2024 20:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:06
Minibüs şarampole uçtu: Kaza yerinde can pazarı, çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir minibüs, kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Olay yerinden can pazarı yaşanırken kazada 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Bir minibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Adeta can pazarının yaşandığı kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.