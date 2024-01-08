Minibüste akılalmaz görüntüler! Şoför aniden gaza bastı, anne ve çocuğu yerlerde yuvarlandı

08 Ocak 2024 13:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:53

Esenyurt'ta hatlı bir minibüste yaşanan tartışmada sinirlen gerildi. Anne ve çocuklarına sinirlenen şoförün öfkeyle gaza basması sonucu anne ve çocuğu araç içinde yuvarlandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, çocuklarıyla birlikte minibüsün binerek Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceklerini söyledi. Ancak bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı.

GAZA BASTI, ANNE VE ÇOCUKLARI YERE YUVARLANDI

Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi.

Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.