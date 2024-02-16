Mısır hamlesi Doğu Akdeniz’de haritayı değiştirecek! 

16 Şubat 2024 06:58 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 07:32

12 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs başta olmak üzere Orta Doğu ile diğer dünya ülkelerinin medyasında geniş yankı buldu.

Ziyaretin askerî, siyasi, ekonomik boyutundan daha çok jeopolitik önem arz ettiğini söyleyen müstafi Amiral Cihat Yaycı, yıllar önce dile getirdiği “Libya Türkiye’nin denizden komşusudur” mottosunun iki ülke arasında anlaşmaya dönüştüğünü hatırlattı ve benzer bir sürecin Mısır’la da başlaması gerektiğini dile getirdi.

"TÜRK KALKANI" KORKU VERDİ

“Mavi Vatan” doktrininin öncü ismi akademisyen Yaycı, Libya’yla Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını hatırlatarak "Bu anlaşmadan doğan deniz hattı Güney Kıbrıs yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Batılılar tarafından ‘Türk Kalkanı’ olarak adlandırıldı. Bunun benzerini Filistin ile de yapmak mümkün. Haritaya baktığımızda Filistin’in Türkiye’nin denizden komşusu olduğu görülmektedir. Bu da doğuda ‘Türk Kalkanı’ olacak. Türkiye’nin Filistin’le denizden komşu olduğunu bir anlaşmayla tespit ve teyit etmesi, hem Türkiye’nin deniz alanları kazanması, hem de Doğu Akdeniz’de Yunan-Rum oyununu bozması açısından önemli olduğu kadar; Filistin’in de 8.510 kilometrekarelik deniz alanını hukuken kazanması ve Gazze’nin Filistin’e ait olduğunun hukuki bir belgesi olması açısından son derece değerlidir” dedi.

"HEPİMİZ KAZANIRIZ"

Böyle bir mutabakat zaptının Gazze, İsrail tarafından tamamen işgal edilse dahi gelecekte Filistin’in elinde hukuki bir tapu niteliği taşıyacağını dile getiren Yaycı: Filistin’in gelecek nesilleri bu belgeye dayanarak bu denizlerdeki canlı ve cansız kaynakların kendilerine ait olduğunu belirterek hak talebinde bulunabilir. Buna Mısır karşı çıkar mı diye sorarsanız, hayır çıkmaz. Çünkü böyle bir anlaşma Mısır’a yaklaşık 15 bin kilometrekarelik deniz alanı sunar. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimine kaptırdığı 15 bin kilometrekarelik deniz alanını tekrar geri alabilir" ifadelerini kullandı.

MISIR, YUNANİSTAN İLE ANLAŞMASINI İPTAL EDEBİLİR Mİ?

‘Mısır’ın, Güney Kıbrıs yönetimi ve Yunanistan ile daha önceden yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları iptal edilebilir mi?’ sorusuna da cevap veren Yaycı "Cevap basit; Mısır yönetimi karar alırsa bu mümkün. Bunun birçok örneği var; bunların arasında bizi de yakından ilgilendiren ve 2009 yılındaki Arnavutluk-Yunanistan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması örnek verilebilir. O tarihte yapılan anlaşmanın Arnavutluk’un hak ve menfaatlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Arnavutluk Anayasa Mahkemesi anlaşmayı iptal etmişti. Kahire yönetimi de benzeri şekilde Mısır’ın 2 bin kilometrekareden fazla deniz alanı kaybettiği gerekçesiyle anlaşmanın iptalini sağlayabilir" yorumunda bulundu.

Yaycı, Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrar için bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde Türkiye’nin mutlaka Libya, Mısır, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir araya getirmesinin herkesin menfaatin olduğunu ifade etti.

İKİ ÜLKE İÇİN DE FIRSAT BÜYÜK!

Savunma sanayii alanında Mısır’ın, Bayraktar TB2 ve BAYKAR’ın diğer ürünlerine ilgi gösterdiğini söyleyen Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İHA/SİHA’ların yanı sıra iş birliği yapabileceğimiz çok önemli deniz projelerimiz ve ürünlerimiz var. Bizim gemi inşa sanayimiz, yerli komuta kontrol ve silah sistemlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Dünyada 14. savunma sanayii ürünü ihracatçısıyız."

"İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYEBİLİR"

"Mısır’ın elinde bizde Gabya sınıfı olarak adlandırdığımız ABD’nin PERRY sınıfı fırkateynleri var. Türk Deniz Kuvvetleri elindeki bu fırkateynleri kendi, millî ve yerli imkânları dahilinde son derece modern hâle getirmiş, komuta kontrol ve silah sistemleri neredeyse tamamıyla yerlileştirilmiş, millîleştirilmiş durumdadır. Gemilerin sadece gövdesi eski, içleri ise son derece moderndir. Aynı şeyleri Mısır için yapabiliriz. Ayrıca İDA, SİDA, fırkateyn, korvet, karakol ve lojistik gemileri inşası ve modernizyonunda Mısır’a geniş destek sağlayabilir, iş birliğini geliştirebiliriz. Mısır’a gemi yapımı konusunda askerî ve özel tersanelerimiz hizmet verebilir.’"

BOŞALTILMIŞ GAZZE, İSRAİL’E SUNULMAMALI

"İsrail-Filistin arasındaki çatışma konusunda yapacağımız önemli iş birliği ve dayanışma alanları var. Bilindiği üzere Gazze’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’na doğru sürülen Filistinlilerin Mısır tarafından alınmasını İsrail dikte ediyor. Mısır bu baskılara ve tehditlere boyun eğer ve Filistinlileri kabul ederse, İsrail’in Gazze’nin Filistinlilerden arındırılması planı gerçekleşmiş olacak, Gazze boşaltılmış ve İsrail’e altın tepside sunulmuş olacaktır.

Burada vurgulamak isterim ki; İsrail’in bölgedeki genişlemesinin önündeki en önemli engel Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin nüfusudur. Bu nüfusun buralarda muhafazası Gazze’nin işgalinin önlenmesi ve korunması açısından son derece önemlidir. Burada Türkiye ve Mısır’ın iş birliği ve dayanışması çok büyük anlam ifade eder."