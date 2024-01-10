MİT Başkanı Kalın'dan net mesaj: Hiçbir ihanet cezasız kalmayacak

10 Ocak 2024 16:27 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:25

MİT Başkanı İbrahim Kalın, göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğinde konuşan Kalın, çok net mesajlar verdi.

Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inandıklarını söyleyen Kalın, "Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır" dedi.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULDU

Kalın, Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu da duyurdu. Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin korunmasında kilit roller oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

''YAPAY ZEKA ÇAĞIMIZIN DİJİTAL ATOM BOMBASIDIR''

Yapay zekayla ilgili de kritik uyarılarda bulunan Kalın, "Yeni bir risk alanı ile karşı karşıyayız; yapay zeka. Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır. Her türlü manipülasyona açık, sınırı çizilmemiş bu sistem insanlığın geleceğini tehdit etme potansiyeline sahiptir. Siber vatanı korumak en az fiziki sınırlarımızı korumak kadar hayati önemdedir" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN MOSSAD'A MESAJ

Öte yandan törenden konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da istihbarat birimlerinin terör örgütlerinin lider kadrolarına yönelik operasyonlarına dikkat çekti. PKK ve DEAŞ'ın çok sayıdaki yöneticisinin Türkiye için artık tehdit olmaktan çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz" ifadelerini kullandı.

MİT'in Mossad'a yönelik operasyonuna da değinen Erdoğan, "Operasyon İsrail'i şaşırttı. Daha dur bakalım, bu ilk adım. Türkiye'yi hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" dedi.