MİT TIR'ları davasında karar: Erdem Gül'ün cezası belli oldu

28 Şubat 2024 12:45 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:08

MİT tırlarının durdurularak gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Gül önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, ‘’Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum çünkü gazetecilik bir suç değildir’’ dedi.

"GAZETECİLİK VE ADALET KAZANSIN"

Son sözü sorulan sanık, "Beraat etmek istiyorum, beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" ifadelerini kullandı.

5 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erdem Gül’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Gül, "Benim burada siz gazeteci arkadaşlarıma söyleyeceğim şudur. Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.