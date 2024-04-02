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Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 23:07 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:24

MİT'in desteğiyle Tunceli'de PKK'ya darbe: Teröristlerin inlerine girildi

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi. Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT&#039;in desteğiyle Tunceli&#039;de PKK&#039;ya darbe: Teröristlerin inlerine girildi

Tunceli’de terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulmaya devam ediliyor. MİT'in desteğiyle 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri yakalandı.

MİT'in desteğiyle Tunceli'de PKK'ya darbe: Teröristlerin inlerine girildi - 1. Resim

VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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