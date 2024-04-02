MİT'in desteğiyle Tunceli'de PKK'ya darbe: Teröristlerin inlerine girildi

02 Nisan 2024 23:07 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:24

Tunceli’de terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulmaya devam ediliyor. MİT'in desteğiyle 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri yakalandı.

VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.