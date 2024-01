MİT'in internet sitesindeki yazı değişti! Hainlere net mesaj

17 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:56

Bölücü terör örgütü PKK'nın yönetici kadrolarına sınır ötesinde düzenlediği nokta operasyonlarla darbe üstüne darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hainlere mesaj vermeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı sızma girişmi sonucu 21 askerimizin şehit edildiği saldırıların ardından MİT'in internet sitesinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

ANA SAYFADAKİ YAZI DEĞİŞTİ

MİT'in ana sayfasında yazan "Vatan için her an her yerde" cümlesi değiştirildi. Siteye girenleri artık "Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır" yazısı karşılıyor.

Siteye eklenen "Terör ve PKK/KCK ile mücadelede proaktif yaklaşımımız" başlıklı yazıda ise, son dönemde terör örgütünün Irak ve Suriye'deki kritik yapıları ile birlikte silah kapasitesinin de başarıyla imha edildiği vurgulandı.

Terörle mücadelede 'tehdidin kaynağında yok edilmesi' stratejisine işaret edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ET"

"Teşkilatımız; bütüncül ve stratejik bakış açısı ile oluşturulan terörle mücadele politikası çerçevesinde, ülkemizi hedef alan her türlü terör faaliyetine karşı sınırlarımız içinde ve ötesinde kesintisiz mücadele yürütmektedir.

Terör örgütlerinin liderlerinin etkisiz hale getirilmesi, eylem stratejilerinin deşifresi, istihbarat yapılanmalarının çökertilmesi, kadro temininin engellenmesi, finansal/lojistik faaliyetlerinin akamete uğratılması ve propaganda aktivitelerinin etkisizleştirilmesi odaklı çalışmalar sürdürülmektedir. 'Vekil aktör' olarak terör örgütlerini kullanan rakip ve hasım güçlerin teröre verdikleri destek ve terörle kurdukları ittifakın ortaya çıkarılması da mücadelemizin önemli bir parçasıdır.

Terörle mücadelede 'tehdidin kaynağında yok edilmesi' stratejisi çerçevesinde, yurt içinde etkinliği bitme noktasına gelen terör örgütü PKK/KCK’nın sınır ötesindeki mevcudiyetini hedef alan etkili hava, kara ve nokta operasyonlarımız, ulusal güvenlik bürokrasisinin tüm paydaşlarıyla koordineli şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Son süreçte, millî İHA ve SİHA’ların da kullanımıyla, PKK/KCK’nın Suriye ve Irak’taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapıları da başarıyla imha edilmektedir.

LİDER KADROLARDA KAYGI ARTTI

PKK/KCK ile mücadeleye yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlar; terör örgütünde ağır tahribata yol açmış, lider kadrolarında güvenlik kaygısını artırmış ve örgütün yönetim merkezi olan Irak alanının güvenilirliğini PKK/KCK için tartışmalı hale getirmiştir.

Özellikle üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin elimine edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar; örgütün hareket kabiliyetini engellemiş ve eylemsel faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlamıştır. Ayrıca örgütün ideolojik formasyonu zayıflatılmış ve sivil halkı istismar etmeye yönelik girişimleri boşa çıkarılmıştır.

"TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Ülkemiz terör tehdidinden tamamen arındırılana dek bu kutsal mücadeleden vazgeçilmeyecek, sınırlarımızda bir terör koridoruna asla izin verilmeyecektir. Toplumsal huzurumuzu ve ülkemizin bütünlüğünü hedef almaya yönelik hiçbir girişim sonuca ulaşamayacak, bu yönlü arayışta olan tüm yapılar mutlaka bertaraf edilecektir."