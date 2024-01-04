MİT'in başarılı operasyonu MOSSAD'ın maskesini düşürdü! Her bir fotoğrafa 100 dolar ödemişler

04 Ocak 2024 09:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:24

İsrail Gizli İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de Filitlinliler'e yönelik eylem hazırlığı istihbaratında MİT çok sayıda ajanı gözaltına almıştı. Ajanların sorguları sürerken operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

İsrail, geçtiğimiz gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenledi. Geçtiğimiz ay, İsrail istihbarat ajanslarının Orta Doğu genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğunu açıklamış, Türkiye ise buna karşılık İsrail'in Türkiye topraklarında kanunsuz herhangi bir operasyona kalkışması sonucundan "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyarmıştı .Son 3 yıldır MOSSAD'ın Türkiye'deki yasadışı faaliyetlerine yönelik önemli operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı son olarak İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a yönelik 8 ilde İstanbul Emniyeti ile birlikte "Köstebek" operasyonu düzenledi.

MOSSAD AJANLARI ELEMANLARIYLA YURTDIŞINDA GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya siteleri üzerinde detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişileri eleman olarak aldıkları ortaya çıkarken, seçilen kişilerin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklediklerini belirlendi. Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurtdışında lüks otellerde ağırlayarak görüşmeleri orada sağladıkları, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri belirlendi.

FOTOĞRAF BAŞI 100 DOLAR

İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kurduğu belirlenirken, yapılacak ödemelerde ise canlı kurye kullandıkları tespit edildi. İsrail istihbaratının kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı, canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ettikleri belirlendi.

Para transferlerinin illegal bahis veya kumar parası olduğunu belirterek canlı kuryelerinde bu şekilde ikna edildiği öğrenildi. MOSSAD'a çalışan kişilere Türkiye'de İsrail'e muhalif ve Filistinli ailelerin adres tespiti ile fotoğraflamalarının yaptırıldığı soruşturma dosyasına girdi.

Buna göre, MOSSAD'ın elemanı olan zanlıların Filistinli aile ya da araçlarını fotoğrafladığında fotoğraf başı 100 dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra Filistinli ailelerin yaşadıkları evlerdeki İP adreslerinin tespit edilmesi, Wİ-Fİ şifrelerinin ele geçirilmesi ve hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesini yapan elemanlara ise yüklü miktarda para gönderildiği öğrenildi.