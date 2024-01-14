MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın istihbaratçısı etkisiz hale getirildi

14 Ocak 2024 10:03 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:19

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 9 askerimizin kanı yerde kalmıyor.

Hain saldırının ardından teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, bölgede operasyon üstüne operasyon düzenliyor. Hava harekatlarıyla teröristlere ait mağara, sığınak ve mühimmat depolarının olduğu 25 hedef imha edilirken, son 24 saatte 57 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar aralıksız devam ederken, hainlere son darbe MİT'ten geldi. Irak'ın Süleymaniye kentine nokta operasyon düzenleyen MİT, örgütün istihbaratçısını etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN İSTİHBARATÇISI ETKİSİZ HALDE

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgüte yeni dahil olan Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi.

İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN ÜST ÜSTE DARBE

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da terörist faaliyet içinde olduğu tespit edildi. MİT, PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.