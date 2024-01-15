MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz halde

15 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:24

Pençe-Kilit bölgesindeki hain saldırı sonucu şehit düşen 9 askerimizin kanı yerde kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da örgütün üst düzey isimlerine düzenlediği nokta operasyonlarla hain saldırının hesabını soruyor.

MİT, 9 askerimizin şehit edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden birini daha hedef aldı.

PKK'NIN ÜST DÜZEY SORUMLUSU ETKİSİZ HALDE

MİT’in Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

HAİN EYLEMLERİN PLANLAYICISIYDI

Terörist Hülya Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı.

"TÜRKİYE'YE GEÇECEK" İSTİHBARATI

MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen’in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen’in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.

32 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen’in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadına büyük darbe vurmuş oldu.

KADIN TERÖRİSTLERİ KOMUTA EDİYORDU

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta ediyordu.