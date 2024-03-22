MİT'ten yeşil kategoriye çizik... Bütün ailesi PKK'lı olan terörist öldürüldü

22 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:25

MİT, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde Yeşil Kategoride yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı Seydo Kod Halil Tekin’i Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

Terörist Tekin, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakın takip altındaydı. Faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyon ile Halil Tekin etkisiz hale getirildi.

SEYDO KOD HALİL TEKİN KİMDİR?

PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye sahasına geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi.

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka’da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.

BÜTÜN AİLESİ PKK'LIYDI

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil TEKİN’in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

BİR OPERASYON DA KANDİL'DE

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada ise, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.