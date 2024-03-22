Moskova saldırısında neler oldu? 40 ölü, 100 yaralı

22 Mart 2024 23:28 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:30

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl alışveriş ve eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Detaylar haberimizde...

MOSKOVA SALDIRISINDA NELER OLDU?

Moskova'nın ünlü alışveriş ve eğlence merkezi Crocus City Holl'de silahlı bir saldırı meydana geldi.

'UKRAYNA'NIN SALDIRIYLA İLGİSİ YOK'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin üst düzey yardımcısı Mykhailo Podolyak, saldırıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtirken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de saldırının korkunç olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların saldırıya dahli olmadığını ifade etti.