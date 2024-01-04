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    • 04 Ocak 2024 08:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:09

    Mossad ajanları yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçiyor

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı. Mossad’a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

    Israil, Ajan

    İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltındaki kişiler, Mossad için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyordu.

    ZİNCİRLEME OPERASYON YAPILMIŞTI

    Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.

    Mossad ajanları sağlık kontrolünden geçiyor.

    İFADELERİ ALINIYOR

    Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.

    Haberler>Gündem>Mossad ajanları yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçiyor
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