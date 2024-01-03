MİT'in dev operasyonuyla yakalanmışlardı: Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı

03 Ocak 2024 21:09 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma amacıyla kurulan casus ağına karşı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

46 şüphelinin yer aldığı ajan ağından 34'ü, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonlarda yakalanmıştı. Uluslararası casusluk faaliyeti olabileceği düşünülerek çökertilen casusluk ağındaki şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri bugün başladı.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLER VE SİYASİ KİMLİKTEKİLER HEDEFTE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi adına Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetlerine karışan bir ajan ağını ortaya çıkardı. MİT, Mossad'ın Türkiye'de bulunan Filistinlilere ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini tespit etmişti.

İsrail istihbarat servisi yetkililerinin, şüphelilerle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu ve savaştan sonra Filistin lehine faaliyet gösteren İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLER DE İNCELENİYOR

Casus ağındakilerin, Tel-Aviv'den aldıkları isim bilgilerine dayanarak hedef kişileri izlediği; ayrıca, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu bilgileri İsrail ile paylaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, zanlılara ait dijital materyaller ilgili birimlere teslim edildi. Dijital materyallerin incelenmesi sürdükçe, gölge savaşlarıyla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.