Motosikletle çarpışan otomobil köprüden uçtu: 3 ölü

09 Nisan 2024 01:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 01:12

Denizli'nin Tavas ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde Mehmet F. (50) yönetimindeki otomobil, 16 yaşındaki Yusuf Y. idaresindeki plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprüden aşağıya uçarken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yusuf Y. ile motosiklette yolcu konumundaki 14 yaşındaki Yavuz Y. ve otomobil sürücüsü Mehmet F.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet F.'nin kızının da geçtiğimiz sene traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.