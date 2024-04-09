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09 Nisan 2024 01:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 01:12

Motosikletle çarpışan otomobil köprüden uçtu: 3 ölü

Denizli'de motosiklet ile çarpışan otomobil köprüden aşağıya uçtu. Kazada motosiklette bulunan 2, otomobilde bulunan 1 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motosikletle çarpışan otomobil köprüden uçtu: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde Mehmet F. (50) yönetimindeki otomobil, 16 yaşındaki Yusuf Y. idaresindeki plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprüden aşağıya uçarken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

Motosikletle çarpışan otomobil köprüden uçtu: 3 ölü - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yusuf Y. ile motosiklette yolcu konumundaki 14 yaşındaki Yavuz Y. ve otomobil sürücüsü Mehmet F.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Motosikletle çarpışan otomobil köprüden uçtu: 3 ölü - 2. Resim

Öte yandan, Mehmet F.'nin kızının da geçtiğimiz sene traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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