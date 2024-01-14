Motosikletli polisler şüpheli kovalarken kaza yaptı: 2 yaralı!

14 Ocak 2024 05:59 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 06:00

İzmir'in Bayraklı ilçesin gecve hareketli dakikalara sahne oldu. "Dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan 2 yunus polisi bariyere çarparak yaralandı.

Gelen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, ilçede yürüttüğü devriye görevi sırasında şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uyman otomobil sürücüsü kaçmaya başlarken aracın peşine düşen motosikletli polis ekipleri, Anadolu Caddesi'nde virajı alamayarak bariyere çarptı.

KOL VE BACAKLARI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları E.İ. ve A.K. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memurları tedavi altına alındı.

Polislerin birçok mesai arkadaşı hastaneye gelerek arkadaşlarını yalnız bırakmazken kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.