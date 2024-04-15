MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

15 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:23

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtları büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülüyor.

200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" mesajı paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.