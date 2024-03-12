MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

12 Mart 2024 17:56 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:53

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"