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12 Mart 2024 17:56 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:53

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
MSB duyurdu: 2 PKK&#039;lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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