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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:03

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek"

Kaynak: TGRT Haber
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