09 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:03
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek"
Kaynak: TGRT Haber