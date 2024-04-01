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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:38

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB duyurdu: 5 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşıma göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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