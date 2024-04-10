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10 Nisan 2024 16:57 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:18

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde hain saldırı sonucu şehit edilen askerimizin kanı yerde kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: TGRT Haber
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