MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 Nisan 2024 16:57 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:18

Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde hain saldırı sonucu şehit edilen askerimizin kanı yerde kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.