MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz halde

16 Mart 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:46

MSB'nin açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

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