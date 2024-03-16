16 Mart 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:46
MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz halde
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
MSB'nin açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.
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Kaynak: TGRT Haber