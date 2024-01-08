08 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:18
MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
2 TERÖRİST DAHA...
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde öldürülen 5 teröristin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.