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    • 08 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:18

    MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
    Msb, Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan  5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

    2 TERÖRİST DAHA...

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde öldürülen 5 teröristin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

    Haberler>Gündem>MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
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    msbbarış pınarı harekatıFırat Kalkanı
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