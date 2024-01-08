MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

08 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:18

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

2 TERÖRİST DAHA...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde öldürülen 5 teröristin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.