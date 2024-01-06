MSB duyurdu! Teröristler inlerinde vuruldu: 15 hedef imha edildi 

06 Ocak 2024 19:32 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:36

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik hava harekâtları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakları çerçevesinde, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yer alan terörist hedeflere 6 Ocak 2024 tarihinde saat 17.30'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Operasyonda, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin de olduğu değerlendirilen 15 hedefin imha edildiği belirtildi. Harekâtlarda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiği duyruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, harekât sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

OPERASYONA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler servis edildi.

Paylaşıma, "Hava Kuvvetlerimize ait uçakların Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki teröristlere ait 15 hedefi imha ettiği operasyondan görüntüler…" notu düşüldü.