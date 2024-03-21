Irak'ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak: "Irak da PKK'yı tehdit olarak görmektedir"

21 Mart 2024 12:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:15

Kaynaklar, “Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir” açıklamasını yaptı. Ayrıca MSB kaynakları terörle mücadele mesajı verirken, 'Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir.' ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİMİZE OLUMLU YAKALAŞILMAKTADIR"

MSB kaynakları, Irak ile Ortak Harekat Merkezi’nin kurulması hakkındaki iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasıdır. (Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK’yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar.

(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir."

"IRAK İLE ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMADAN BAHSETMEKTEYİZ"

Sınırlardan 30-40 kilometre ileriden itibaren Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edildiğine dikkati çeken kaynaklar, şöyle devam etti:

"Bu strateji ile birinci önceliğimiz, terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır. Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz.

Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eş zamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir."

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN BU SALDIRILAR SON ÇIRPINIŞLARDIR"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın son saldırısına ilişkin sorular üzerine, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır."