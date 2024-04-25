Tarihi ziyaret sonrası MSB'den dikkat çeken Irak mesajı

25 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:55

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir.

Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.

Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

"PKK'NIN IRAK TARAFINDAN 'YASAKLI ÖRGÜT' İLAN EDİLMESİ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta olduğunu, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunduğunu ifade eden Aktürk, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde ‘Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü’ imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz.

Ayrıca ziyaret esnasında akdedilen ‘Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı’ ile ülkelerimizin kalıcı hâle gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun ‘terör örgütü’ ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Ankara’yı ziyaretinde Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

“Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz”

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Atina’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina’da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9’u Yunanistan’da ve 9’u Türkiye’de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür.

Bir sonraki toplantının Türkiye’de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi’nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji’ni ziyaret edecektir.”

SON 1 HAFTADA 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha 21 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." denildi.