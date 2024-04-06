06 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:55
Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
25 GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı