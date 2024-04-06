Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

06 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:55

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

25 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.