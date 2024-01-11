Muğla'da 4.3 şiddetinde deprem

11 Ocak 2024 00:49 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 02:27

Peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 00.40'da gerçekleşti.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1745200208953143370

Yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

OLUMSUZ BİLGİYE ULAŞILMADI

Datça’da vatandaşlar sokağa çıkmazken, kısa süren deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı. Datça’da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, “Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok” dedi.



4,3 şiddetindeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

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