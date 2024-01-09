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    • 09 Ocak 2024 06:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 06:15

    Muğla'da yoğun sis kazaya neden oldu

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Muğla merkez Menteşe ilçesinde etkili olan sis kazaları da beraberinde getirdi. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü bölgede trafik akışında da ciddi sıkıntılar yaşanırken meydana gelen kazalarda maddi hasar oluştu.

    Muğla&#039;da yoğun sis kazaya neden oldu
    Kaza, Sis

    Gece yarısı seyir halinde olan otomobil sürücüsü sis nedeniyle kavşağı görmeyerek adaya girdi, tabelaya çarpıp durabildi. Maddi hasarlı kazada alkollü olduğu belirlenen sürücüye trafik cezası uygulandı.

    Aynı dakikalarda yine sis nedeniyle meydana glen bir diğer kazada 48 NG...plakalı bir başka araç da kavşakta kaza yaptı.

    Muğla'da yoğun sis kazaya neden oldu

    Öte yandan Menteşe Merkez Çevre Yolu'ndan Otogar istikametine giden AA yönetimindeki otomobil ters yönden seyrederken polis ekipleri tarafından fark edildi.Yozgat'tan geldiğini ve yolu bilmediğini mazeret olarak gösteren sürücü trafik cezasından kurtulamadı. Ters yönden seyreden sürücüye de 6 bin 400 TL trafik cezası uygulandı. Bölgede sis etkisini sürdürüyor.

    Haberler>Gündem>Muğla'da yoğun sis kazaya neden oldu
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