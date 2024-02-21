Muhalefetten KAAN'a tam destek! ABD mesajı dikkat çekti

21 Şubat 2024 13:39 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 13:40

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan KAAN, piste döndükten sonra projede görevli personel tarafından alkışlarla karşılandı.

Tarihi başarının ardından muhalefetten de mesajlar peş peşe geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. KAAN'ın başarısı nedeniyle emeği geçenleri tebrik eden Özel şu ifadelere yer verdi:

"1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

ÜMİT ÖZDAĞ: DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İÇİN BÜYÜK ADIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umudumuz Amerikan yapımı uçak motorlarının yerini Türk yapımı motorların alması" dedi. Ümit Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"21 Şubat 2024 tarihinde sabah saatlerinde Milli Muharip Uçağımız KAAN gökyüzü ile buluştu. Vatan savunmasının dışa bağımlılıktan kurtulup millileşmesi yolunda atılan bu büyük adım Türk Milletine hayırlı olsun.

İlk test uçuşlarında uçağın hesaplamalar yoluyla bulunan ve laboratuvar ortamında test edilen uçuş karakteristiklerinin gerçek uçuş ortamında nasıl çalıştığı, arzu edilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı test edilir. Bu tür testlerden alınacak sonuçlara göre sistemler düzeltilir ve geliştirilir. İlerleyen süreçte uçak uçuş karakteristikleri dışında aviyonik sistemleri, motor performansı, radar etkinliği, silah sistemleri gibi başka alanlarda da test edilir.

DİKKAT ÇEKEN ABD MESAJI

Bu süreç alınacak sonuçlara ve arzu edilen etkinlik seviyesine de bağlı olarak yıllarca sürebilir. KAAN için bu sürecin üç dört yıl sürmesi öngörülmekte. Yapılacak testlerden sonra uçak, uçuş ve görev etkinliği yönünden arzu edilen seviyeye geldiğinde seri üretim safhasına geçilir.

Umudumuz bu süreç içinde uçakta bu aşamada kullanılan Amerikan yapımı uçak motorlarının yerini Türk yapımı motorların almasıdır.

KAAN’ın seri üretimi için 2028 hedefleniyor. Bu hedefe ulaşılmasını içtenlikle dileriz. Bu vesile ile askeri sağlık sistemi ve askeri yargı sistemlerinin tekrar kurulmasının zorunluluk olduğunu ifade ederiz."

MUHARREM İNCE: EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

'İstikbal göklerdedir' ifadesini kullanan İnce, "Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, gökleri delen nice seferlere… Emeği geçenleri kutluyorum" mesajını paylaştı.