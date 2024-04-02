Oy pusulasına yazdığı yazı nedeniyle adaylığı iptal edildi!

02 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:51

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan 52 yaşındaki Fahri Gürlekoğlu, azaların mesleğini oy pusulasında belirtti. Gürlekoğlu'nun bu hareketi adaylığına mal oldu.

ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ

İddiaya göre diğer muhtar adayları, azalarının 'ev kadını', 'grafiker', 'beden eğitimi öğretmeni' ve 'iş insanı' gibi mesleklerini oy pusulasına yazdığı gerekçesiyle YSK görevlilerine giderek, Fahri Gürlekoğlu'nun adaylığının iptal edilmesini istedi. YSK görevlileri ise ilgili kanun maddesi gereğince oy pusulasına sadece isim yazılabileceğini belirterek Fahri Gürlekoğlu'nun muhtar adaylığının iptaline karar verdi. Ayrıca sayım sırasında Gürlekoğlu'nun aldığı oylar geçersiz sayıldı.

Cemalpaşa Mahalle Muhtarlığına ise mevcut muhtar Nercin Cevher seçildi.

"EMEKLERİM BOŞA GİTTİ"

Büyük üzüntü yaşayan Fahri Gürlekoğlu, 6 ay boyunca çalıştığını ve emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek, "6 ay boyunca çalışma yaparak seçmenlerime ulaştım. Bütün hazırlığımızı yaptık ve seçime girdik. Seçim günü oylarımızı kullandık ancak saat 16.40’da bize sizin adaylığınız iptal dediler. Neden diye sorduk ve azaların isimleri altına mesleklerini yazdığımız için olduğunu söylediler. Kanunu araştırdık ama maalesef hiçbir hak iddia edemedik" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ SEÇİMLER İÇİN GÜN SAYIYOR

Bir sonraki seçimlere katılacağını ve daha fazla çalışacağını anlatan Gürlekoğlu, "Burada benim tek üzüntüm seçmenlerime karşı mahcup oldum. Ben mahallem için çok güzel projeler düşünüyordum ama olmadı. Projelerimi mevcut muhtarla beraber yapmaya çalışacağım. Şu an bir sonraki seçime 4 yıl 364 gün var. Bir sonraki seçime daha sıkı hazırlanacağım. Mahallemize elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diye konuştu.