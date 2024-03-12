Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu için savcılıktan yeni karar: Mezarı açılacak mı?

12 Mart 2024 12:38 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:04

2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği cinayet Türkiye'yi dersinden sarsmıştı... Katil Cem Garipoğlu, İstanbul Bahşeşehir'deki lüks villasına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürmüştü.

Karabulut'un cesedi bir çöp konteynerinde bulunmuş katil Cem Garipoğlu ise 10 Ekim 2014'te koğuşunda intihar ettiği açıklamıştı. Garipoğlu'nun ölmediği öne süren Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarın açılması için savcılığa başvuru yaptı.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istediği öğrenildi.

15 MART'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Savcılığın atadığı bilirkişiye 15 Mart'a kadar süre verdiği öğrenilirken, bilirkişinin Garipoğlu'nun otopsisi sırasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu kısa bir sürede mahkemeye sunması bekleniyor.