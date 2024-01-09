Murat Kurum bıçaklı saldırıya uğrayan cami imamını hastanede ziyaret etti

09 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:12

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kurum, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Usta'nın sağlık durumunu anlattı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yla telefonda konuşarak, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta'nın sağlık durumuyla ilgili Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de bilgi aldı. Özdemir, "Sayın Hocamızın durumu iyi. Dün bir bıçak yaralanması olmuş. Öldürücü yere gelecek şekilde saldırı olmuş. Yapılan ameliyat sonucu herhangi bir şey çıkmadı. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi. Yarından itibaren normal servise alacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Prof. Dr. Özdemir'e teşekkür etti.

"BU SALDIRIYI LANETLİYORUM, KINIYORUM"

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "Öncelikle İstanbulumuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olay sebebiyle bu menfur saldırı sebebiyle de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Az önce Galip hocamızı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de burada yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum.

Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın diyorum. Ve bu saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum. İstanbulumuz'un her sokağında, her mahallesinde huzuru mutluluğu hep birlikte kardeşçe yaşama hukukunu inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz. İyi günde kötü günde biz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dün İstanbul'u fetheden komutanımızın türbesini ziyaret ettik ve akşam saatlerinde de bu saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik, ona geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer yaralımızın da sağlık durumu iyi. O da en yakın zamanda sağlığına kavuşacak. Cemaati hocamızı bekliyor. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak" dedi.

"HOCAMIZIN DURUMU ŞU ANDA İYİ"

Galip Usta'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Gerekli tahlil ve tedavileri dün geceden beri yapıyoruz. Hocamızın durumu şu anda iyi. Muhtemelen bugün ya da yarın servise alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Genel durumu da gayet iyi" diye konuştu.