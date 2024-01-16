Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'bozuk otobüs' cevabı: Polemiğe girmeyeceğim 

16 Ocak 2024 17:38 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:41

Yerel seçimde süreç hızlandı. Adaylar sahaya indi, çalışmalarına başladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 20 Ocak tarihinde aday tanıtım toplantısı olacağını ve ilçe başkan adaylarının da tanıtılacağını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odasında (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilatlarla istişarelerini yaptıklarını, "İstanbul için en iyi nasıl olur?" diye düşündüklerini söyledi.

Cumartesi günü saat 14.00'da İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını söyleyen Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız" dedi.

İMAMOĞLU'NA CEVAP: POLEMİĞE GİRMEYECEĞİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı ve 'bozuk otobüs mizanseni'nin yer aldığı iddia edilen görüntüler hakkında konuşan Kurum, "Biz polemikler içerisinde olmayacağız. 'Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı, işte efendim siyasi senaryolar' veya işte ajanslar üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunun içinde olmayacağız. Yani onların dümenine açıkçası su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil, öncelikle bunu söyleyeyim. İstanbulluların böyle bir derdi, sorunu yok ama kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve sorunları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Aynı gördüğümüz, yaşadığımız 5 yılda olduğu gibi..." dedi.

"BİZ MİLLETİN TEMSİLCİSİYİZ"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup istişare edip, fikir alışverişinde bulunabileceğini söyleyen Kurum, "Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Dış mihraklarla, burada bu manada ülkemizin geleceği adına, vatandaşımız adına onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Biz milletimizin temsilcisiyle, cumhurun temsilcisiyle görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.