Muş-Varto karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Muş-Varto karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Varto karayolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında meydana geldi. Rize istikametinden Siirt istikametine seyir halindeki Ahmet Sancaktutanoğlu (61) yönetimindeki 53 AH 503 plakalı pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine giden Emre İ. idaresindeki 25 ACN 276 plakalı nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu hayatını kaybederken, Nejla S. (51) ve Pınar S. (32) yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
AFAD ve İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta sıkışarak ölen Sancaktutanoğlu'nun cenazesi ise savcının incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.