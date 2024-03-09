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09 Mart 2024 18:59 - Güncelleme : 09 Mart 2024 19:37

Muş-Varto karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muş-Varto karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, Muş, Trafik Kazası

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Varto karayolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında meydana geldi. Rize istikametinden Siirt istikametine seyir halindeki Ahmet Sancaktutanoğlu (61) yönetimindeki 53 AH 503 plakalı pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine giden Emre İ. idaresindeki 25 ACN 276 plakalı nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu hayatını kaybederken, Nejla S. (51) ve Pınar S. (32) yaralandı.

Muş-Varto karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muş-Varto karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ve İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta sıkışarak ölen Sancaktutanoğlu'nun cenazesi ise savcının incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş-Varto karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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