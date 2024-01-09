Müşteri dolu lokantaya kurşun yağdırdı!

09 Ocak 2024 01:02 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:03

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada silahlı saldırı meydana geldi. İddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilerin de bulunduğu lokantanın önüne gelerek kurşun yağdırdı.

Kurşunlar lokantanın camlarına isabet ederken olayda yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.