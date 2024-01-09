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    • 09 Ocak 2024 01:02 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:03

    Müşteri dolu lokantaya kurşun yağdırdı!

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Ankara’da içerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.

    Ankara, Silahlı Saldırı

    Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada silahlı saldırı meydana geldi. İddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilerin de bulunduğu lokantanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. 

    Kurşunlar lokantanın camlarına isabet ederken olayda yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Haberler>Gündem>Müşteri dolu lokantaya kurşun yağdırdı!
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    ankarasilahlı saldırı
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