Naci Görür 258 yıldır deprem olmayan bölgeyi uyardı! "Sismik boşluk oluştu, bu boşluk dolmak zorunda"

14 Mart 2024 14:59 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:20

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de Medya Kritik programında olası büyük İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 7.2 ve 7.6 büyüklükleri arasında depremin beklendiğini söyleyen Görür, 258 yıldan beri depremin yaşanmadığı Gölcük ile Şarköy arasındaki bölüme dikkat çekti.

"BU BÖLGEDE OLUŞAN SİSMİK BOŞLUK DOLDURULMAK ZORUNDA"

Deniz içinden Körfez'den giren ve Tekirdağ'dan çıkan, uzunluğu 160 km olan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu var. Deprem tam burada. Kimi yer bilimciler fay tartışması yapıyor. Çok merak ediyorsan bilimsel araştırmayı yap kardeşim. Halkın huzuruna çıkıp fayı konuşuyor. Marmara'da belli büyüklükte depremler olmuş ki yine olacak. 1999 depremi oldu ve 1912'de de Şarköy depremi oldu. 1766'dan beri Gölcük ile Şarköy arasında deprem olmadı. Biz buna 'deprem boşluğu, sismik boşluk' deriz. Bir yerde sismik boşluk varsa o boşluk doldurulmak zorundadır" dedi.

İSTANBUL'UN EN RİSKLİ İLÇELERİNİ SIRALADI

Öte yandan Görür İstanbul'da risk altındaki ilçeleri de sıraladı. İstanbul'da 7.2 ile 7.6 arasında deprem olacağını söyleyen Görür, "Avrupa Yakası'nda kıyıdan 10 kilometre içerisine ve Silivri'ye kadar olan alan, depremde en fazla kayıp veren yerler olacaktır. Anadolu Yakası'nda ise kıyıdan başlayıp ve dolgu alanları etkilenecektir. 1999 depremi olduğunda bazı bölgelere gittik ve belediye başkanlarına 'imar ve iskan vermeyin' diye yalvardık. Tuzla ve çevresi, Kartal, Maltepe'nin denize yakın alanları etkilenebilir. Haritayı gözünüzün önüne alın ikinci boğaz köprüsüne paralel sağa sola çizgi çizin. Bu eğrinin güneyindeki alanlar depremden daha fazla etkileneceklerdir. Kuzey'inde yer alanlar ise görece daha az etkilenecektir. 7.2 ile 7.6 arasında deprem olacaktır ve bunlardan etkileneceklerdir. 1999 yılından beri bağırıyoruz, bizi kimse ciddiye almadı. Daha yeni yeni siyasetçiler bizi dinlemeye başladı." ifadelerini kullandı.