'7 üstü depreme dayanamaz!' Naci Görür dakikalar öncesinde uyarmıştı... Peş peşe depremler neyin habercisi?

27 Şubat 2024 17:15 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 17:22

Çanakkale’nin Biga ilçesinde akşam saatlerine doğru 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,6 büyüklüğündeki depremlerinde ardından Çanakkale, 2,4 ve 2,6 şiddetinde iki kez daha sallandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı ve bölgede sismik ölçümlerin devam ettiği aktarıldı.

DAKİKALAR ÖNCE BAHSETMİŞTİ...

İstanbul'da da hissedilen deprem büyük bir tedirginliğe neden olurken Naci Görür'ün depremden dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti.

"7 ÜSTÜ DEPREME DAYANAMAZ"

Gemlik fayının Kuzey Anadolu fayının Güney kolunu oluşturduğuna dikkat çeken Görür, "Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.