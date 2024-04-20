Naci Görür 'Deprem açısından yanlış' diyerek uyardı!

20 Nisan 2024 19:51 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 20:02

Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Hatay İskenderun’da deprem dirençli kentlerle ilgili yerel yönetimlerin depreme uygun olmayışını eleştiren Görür, önemli uyarılar yaptı.

“YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN PROBLEMLİ”

Deprem ülkesi olarak Türkiye’nin yerel yönetim anlayışının sorunlu olduğunu ifade eden Görür, “İskenderun’da deprem dirençli kentler oluşturma hakkında konuşurken yerel yönetim sistemimizin deprem açısından yanlış olduğunu söylemiştim. Şimdi bu konuda bana sorular soruluyor. Tekrar söylüyorum: Evet bir deprem ülkesi olarak yerel yönetim anlayışımız problemli” dedi.

ZORUNLU EĞİTİM VURGUSU

Görür, 3 kritik öneri sıraladı:

“1- Her kentin, veriye dayalı ciddi bir mikro-bölgeleme çalışması olmalı,

2- Belediye Başkanları, vali ve kaymakamlar deprem ve önlemleri ile ilgili konularda kurs ve zorunlu eğitim almalıdır,

3- Beledi Başkanı ve Belediye Meclisi’nin kentin fiziki gelişimi, büyümesi, mekan kullanımı, imar durumu, iskan durumu, vb. hakkında karar alma yetkilerinin olmaması ve bu karalarda kentin MİKRO-BÖLGELEME verilerinin esas alınması gerekir.”

Görür, “Unutmayın bu memlekette belediye meclisi kararıyla fay hatlarının yeri değiştirildi, sevgiyle” diyerek sözlerini tamamladı.