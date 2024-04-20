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20 Nisan 2024 19:51 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 20:02

Naci Görür 'Deprem açısından yanlış' diyerek uyardı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yerel yönetim sisteminin deprem açısından yanlış olduğunu hatırlatarak, 3 dikkat çeken öneride bulundu. Görür, yerel yönetimlere deprem konusunda önemli uyarılar yaptı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Naci Görür &#039;Deprem açısından yanlış&#039; diyerek uyardı!

Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Hatay İskenderun’da deprem dirençli kentlerle ilgili yerel yönetimlerin depreme uygun olmayışını eleştiren Görür, önemli uyarılar yaptı.

“YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN PROBLEMLİ”

Deprem ülkesi olarak Türkiye’nin yerel yönetim anlayışının sorunlu olduğunu ifade eden Görür, “İskenderun’da deprem dirençli kentler oluşturma hakkında konuşurken yerel yönetim sistemimizin deprem açısından yanlış olduğunu söylemiştim. Şimdi bu konuda bana sorular soruluyor. Tekrar söylüyorum: Evet bir deprem ülkesi olarak yerel yönetim anlayışımız problemli” dedi.

Naci Görür 'Deprem açısından yanlış' diyerek uyardı! - 1. Resim

ZORUNLU EĞİTİM VURGUSU

Görür, 3 kritik öneri sıraladı:

“1- Her kentin, veriye dayalı ciddi bir mikro-bölgeleme çalışması olmalı,

2- Belediye Başkanları, vali ve kaymakamlar deprem ve önlemleri ile ilgili konularda kurs ve zorunlu eğitim almalıdır,

3- Beledi Başkanı ve Belediye Meclisi’nin kentin fiziki gelişimi, büyümesi, mekan kullanımı, imar durumu, iskan durumu, vb. hakkında karar alma yetkilerinin olmaması ve bu karalarda kentin MİKRO-BÖLGELEME verilerinin esas alınması gerekir.” 

Naci Görür 'Deprem açısından yanlış' diyerek uyardı! - 2. Resim

Görür, “Unutmayın bu memlekette belediye meclisi kararıyla fay hatlarının yeri değiştirildi, sevgiyle” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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